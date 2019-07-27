Туляки могут пройти историческими тропами Куликова поля
Туляков приглашают на пешеходную экскурсию на поле сражения «Исторические тропы Куликова поля». Она состоится 27 июля в 15.00 в музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом.
Посетители получат возможность подойти к месту расположения русских полков, к реке Смолке и легендарной Зеленой Дубраве, где ждал своего часа Засадный полк, решивший исход сражения.
Организаторы уверены: все это поможет гостям увидеть событие шестивековой давности глазами его героев.
Продолжительность экскурсии – 2 часа. Проводится при благоприятных погодных условиях. Возрастные рекомендации – 12+.
Предварительная запись по телефонам: +7 (48743) 4-36-01, +7 906 534 35 73 или e-mail: visitkp@kulpole.ru
ИСТОЧНИК KP.RU