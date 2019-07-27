2019-07-26T15:07:27+03:00
Общество

Туляков под руководством шеф-повара научат готовить эчпочмаки

Кулинарный мастер-класс состоится в музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Туляков под руководством шеф-повара научат готовить эчпочмаки. Кулинарный мастер-класс состоится 27 июля в 13.00. Мероприятие пройдет в кафетерии Музея Куликовской битвы (Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом).

Тема кулинарного мастер-класса посвящена восточной кухне. Дети и взрослые узнают, какие блюда предпочитали жители степей. Пока эчпочмаки - «треугольнички» с мясной начинкой и картофелем - будут румяниться в печи, все отправятся на экскурсию в Детский музей «Один в поле не воин». Завершением кулинарной программы станет чаепитие со свежеиспеченной выпечкой.

Возрастные рекомендации – 5+. Предварительная запись по телефону: +7 905 116 31 49.

ИСТОЧНИК KP.RU

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