Жительница Тульской области из-за просрочки по кредитам в 1,6 млн рублей чуть не лишилась отпуска
Из-за непогашенной задолженности в 1,6 млн рублей у неплательщицы по кредитам чуть не сорвался отпуск. Женщина не спешила возвращать долг банкам и никаких мер по выплате кредита не принимала.
Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении жительницы Тульской области в праве на выезд за пределы России.
Узнав об ограничительных мерах, женщина незамедлительно погасила задолженность по кредитам в полном объеме.
Напоминаем, что туляки, планирующие выезд за границу, могут проверить себя на наличие задолженности и своевременно ее погасить. Сделать это можно через сервис «Банк данных исполнительных производств».
ИСТОЧНИК KP.RU