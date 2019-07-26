2019-07-26T14:40:23+03:00
Общество

Жительница Тульской области из-за просрочки по кредитам в 1,6 млн рублей чуть не лишилась отпуска

Погасила долги женщина только, узнав об ограничительных мерах
Мария ВЛАСОВА
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Из-за непогашенной задолженности в 1,6 млн рублей у неплательщицы по кредитам чуть не сорвался отпуск. Женщина не спешила возвращать долг банкам и никаких мер по выплате кредита не принимала.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении жительницы Тульской области в праве на выезд за пределы России.

Узнав об ограничительных мерах, женщина незамедлительно погасила задолженность по кредитам в полном объеме.

Напоминаем, что туляки, планирующие выезд за границу, могут проверить себя на наличие задолженности и своевременно ее погасить. Сделать это можно через сервис «Банк данных исполнительных производств».

ИСТОЧНИК KP.RU

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