2019-07-26T14:40:59+03:00
Спорт

Футбольные эксперты высказали предположительные причины поражения тульского «Арсенала»

Оба тренера сошлись во мнении, что силы соперников равны
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: ПФК "Арсенал"Фото: ПФК "Арсенал"
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Сегодня, 27 июля, горячо обсуждается вчерашний матч Лиги Европы, который проходил в арене тульского Центрального стадиона. Футбольный поединок между «Арсеналом» и «Нефтчи» закончился со счетом 0:1 в пользу бакинцев. Российские футбольные эксперты назвали предположительные причины поражения тульской команды.

Тренер Валерий Непомнящий аргументировал это тем, что у «Арсенала», в отличие от «Нефтчи», еще пока недостаточно опыта в играх еврокубка. Вдобавок команде достались довольно сильные соперники. Но тем не менее, как говорит тренер, ««Арсенал» привык удивлять. <…> В этом противостоянии шансы соперников на выход в следующую стадию равные».

Гаджи Гаджиев - экс-тренер «Крыльев Советов» (команды, с которой играл «Арсенал» до «Нефтчи») также прокомментировал матч. «Я не считаю, что «Нефтчи» - более маститый боец. Они просто чаще участвовали в европейских турнирах, - говорит Гаджиев.- Но я все-таки исхожу из того, что «Нефтчи» оказался отлично готов к конкретному матчу».

В одном мнения обоих тренеров сходятся: «Арсенал» потерял нескольких атакующих игроков, и, возможно, это и сказалось на результатах игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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