В Туле задержали мужчину, пытавшегося примкнуть к незаконным бандформированиям в Сирии
Возбуждено и расследуется уголовное дело
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Туле поймали уроженца одной из стран среднеазиатского региона. Мужчина готовился примкнуть к незаконным бандформированиям в Сирийской Арабской Республике.
Иностранца задержали сотрудники УФСБ России по Тульской области и Пограничного УФСБ РФ по Брянской области.
В отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «организация незаконного вооруженного формирования», сообщает пресс-служба УФСБ России по Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU