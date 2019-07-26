В Туле задержали мужчину, пытавшегося примкнуть к незаконным бандформированиям в Сирии

СЕГОДНЯ 14:07 2019-07-26T14:11:24+03:00

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В Туле поймали уроженца одной из стран среднеазиатского региона. Мужчина готовился примкнуть к незаконным бандформированиям в Сирийской Арабской Республике.

Иностранца задержали сотрудники УФСБ России по Тульской области и Пограничного УФСБ РФ по Брянской области.

В отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «организация незаконного вооруженного формирования», сообщает пресс-служба УФСБ России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU