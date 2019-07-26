Туляк отправится в колонию за взятку ради госконтрактов

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-26T13:02:39+03:00

Он также заплатит штраф в размере 370 000 рублей

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Доказательства, собранные следствием, суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора 51-летнему предпринимателю. Он признан виновным в даче взятки.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УЭБиПК УМВД России по Тульской области.

Бывший сотрудник подведомственного учреждения минздрава пошел на сделку с супругами-предпринимателями, которые занимались поставкой в учреждения здравоохранения региона изделий медицинского назначения, комплектующих к ним и расходных материалов.

Мужчина пообещал им свое покровительство при заключении госконтрактов на поставку товаров. Взамен потребовал ежемесячно перечислять ему деньги.

Предприниматель согласился и перевел ему на банковскую карту 185 000 рублей.

В отношении подсудимого - бывшего сотрудника одного из учреждений, подведомственных Минздраву Тульской области, продолжается рассмотрение уголовного дела в суде.

На этапе предварительного следствия осужденного заключили под стражу.

Суд наложил арест на имущество осужденного на сумму – 1 984 990 рублей.

Мужчина получил 4 года лишения свободы со штрафом в размере 370 000 рублей. Он также не сможет 1 год 6 месяцев заниматься деятельностью в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

ИСТОЧНИК KP.RU