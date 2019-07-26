За сутки от телефонных мошенников в Тульской области пострадали сразу три женщины

СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-26T11:42:58+03:00

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За прошедшие сутки от телефонных мошенников пострадали сразу трое жительниц Тульской области. Каждой из них звонили по телефону неизвестные, представляющиеся банковскими работниками, и под разными предлогами просили женщин назвать реквизиты своих банковских карт.

После полученной информации злоумышленники сразу прекращали разговор. Вскоре женщины обнаруживали, что с их счетов списаны деньги. Общий ущерб от телефонных мошенников составил уже 88 тысяч рублей.

В данный момент полицией выясняется местоположение злоумышленников и все детали случившегося.

УМВД России по Тульской области предупреждает, что банковские работники не должны выяснять реквизиты карт у их владельцев по телефону, также у них нет к этому никаких оснований.

ИСТОЧНИК KP.RU