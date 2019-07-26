Три жительницы Тульской области отдали телефонным мошенникам 88 тысяч рублей
Полицейскими устанавливают местонахождения злоумышленников
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Три жительницы Тульской области отдали телефонным мошенникам 88 тысяч рублей. В каждом из случаев звонившие представлялись по телефону работниками банков.
Затем собеседники под разными предлогами убеждали назвать реквизиты банковских карт, получив эту информацию, прекращали разговор. Позже женщины обнаруживали, что с их карт списаны деньги.
Полицейскими выясняют детали случившегося и устанавливают местонахождения злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU