СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-26T11:44:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Три жительницы Тульской области отдали телефонным мошенникам 88 тысяч рублей. В каждом из случаев звонившие представлялись по телефону работниками банков.

Затем собеседники под разными предлогами убеждали назвать реквизиты банковских карт, получив эту информацию, прекращали разговор. Позже женщины обнаруживали, что с их карт списаны деньги.

Полицейскими выясняют детали случившегося и устанавливают местонахождения злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU