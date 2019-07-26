2019-07-26T11:15:33+03:00
Общество

В Тульском кремле пройдет фестиваль исторической реконструкции

27 июля туляков и гостей города приглашают на празднование 500-летия Тульского кремля
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В эту субботу, 27 июля, в рамках празднования 500-летия Тульского кремля музей «Тульский кремль» приглашает гостей и жителей города на фестиваль исторической реконструкции «Кремли России». В мероприятии примут участие реконструкторы из 10 городов России: Москвы, Казани, Пскова, Рязани, Коломны, Великого Новгорода, Зарайска, Серпухова, Вологды и Владимира. Главное выступление праздника — реконструкция сражения русских стрельцов с интервентами эпохи Смутного времени.

Гостей ждет стилизованная средневековая ярмарка, балаганы, «обжорный ряд», театрализованные площадки. Также туляки смогут принять участие в мастер-классах по кожевенному делу, гончарному, кузнечному. Будет действовать мастерская доспешника. Также у гостей кремлевского праздника будет возможность попробовать свои силы в мастер-классе по набиванию рисунка на ткани. Будут работать и выставочные площадки: «Выставка исторической реконструкции костюмов и доспехов VIII — XVII веков», фото-выставка «Образ средневекового война», интерактивный воинский лагерь Девлет-Гирея.

На протяжении всего праздника будут действовать интерактивные площадки, аттракционы, русская полевая артиллерийская позиция, «Русская оружейная палата», а также исторические игры и прочие развлечения для взрослых и детей. Предлагаем ознакомиться с полной программой праздника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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