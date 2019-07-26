В Туле 27-летнего молодого человека осудили за кражу

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-26T10:55:22+03:00

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Молодой человек украл с вешалок и полок одежду из магазина, находящегося на ул. Пролетарской. Краденые вещи он сложил в пакет в примерочной и мимо кассы пошел на выход. После этого с открытого стеллажа магазина парфюмерии он взял два флакона женских духов и так же вышел из магазина, не оплатив товар. На выходе его его задержали охранники.

Суд вынес обвинительный приговор 27-летнему молодом человеку. Его признали виновным в совершении преступлений по статьям "тайное хищение чужого имущества" и "покушение на кражу". Общая сумма краденного составила 12 032 рубля.

Материальный ущерб полностью возмещен обвиняемым путем изъятия похищенных товаров. Также ему назначили 1 год исправительных работ с удержанием 20 % в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU