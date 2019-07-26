СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-25T17:57:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле отремонтировали дорогу на Одоевском путепроводе. Работы проводились в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Общая площадь асфальтирования 6000 кв.м. Кроме дорожного полотна на участке заменили бортовой камень, отремонтировали тротуары, слив с проезжей части по откосу насыпи мостового сооружения, восстановили барьерное ограждение путепровода, нанесли дорожную разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU