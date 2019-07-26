В Туле отремонтировали дорогу на Одоевском путепроводе
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В Туле отремонтировали дорогу на Одоевском путепроводе. Работы проводились в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Общая площадь асфальтирования 6000 кв.м. Кроме дорожного полотна на участке заменили бортовой камень, отремонтировали тротуары, слив с проезжей части по откосу насыпи мостового сооружения, восстановили барьерное ограждение путепровода, нанесли дорожную разметку.
ИСТОЧНИК KP.RU