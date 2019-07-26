2019-07-25T17:53:19+03:00
Общество

В Туле на пересечении ул. Демидовская Плотина-Епифанская с ул. Пролетарской изменят схему движения

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В Туле изменят схему движения. Временные изменения вступят в силу 27 июля с 9.00.

На пересечении улиц Епифанская/Пролетарская будет изменена схема организации дорожного движения посредством установки знака 4.1.6 «Движение направо или налево».

Дополнительно по ул. Демидовская Плотина на участке от ул. Осташева до ул. Пролетарской будут установлены дорожные знаки 5.15.1 «Направления движения по полосам».

Согласно требованиям вышеназванных дорожных знаков транспортные средства, движущиеся по ул. Епифанской, перед пересечением с ул. Пролетарской должны совершать маневры в виде левого или правого поворота.

Транспортные средства, движущиеся по ул. Демидовская Плотина на участке от ул. Осташева до ул. Пролетарской, при движении в сторону ул. Пролетарской должны совершать маневр в виде левого поворота с трамвайных путей, либо двигаться прямо по проезжей части.

Кроме того, будет увеличена фаза зеленого сигнала светофора для движения по ул. Демидовская Плотина и ул. Епифанской через ул. Пролетарскую на 24 секунды.

Дополнительно на ул. Епифанской перед перекрестком с ул. Пролетарской будут установлены два информационных щита размером 1,5 х 2 м с информацией об изменении организации дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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