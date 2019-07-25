СЕГОДНЯ 17:47 2019-07-25T17:49:34+03:00

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Тульский экзотариум показал разноцветных лягушек. Они живут в террариуме нового здания в Центральном парке. Расцветка земноводных поражает: синие, зеленые, желтые и пятнистые. Их родина - Южная Америка.

Чем ярче окрас, тем ядовитей особь. Это фраза полностью описывает лягушек. Представители этого вида могут выделять токсичный яд. Достаточно пару капель для того чтобы убить несколько человек.

Однако эти обитатели тульского экзотариума абсолютно безопасны и не представляют угрозы для посетителей. В природе яд лягушки получают через пищу, потребляя ядовитых насекомых, в частности муравьев. Ими в экзотариуме их не кормят.

ИСТОЧНИК KP.RU