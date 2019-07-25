2019-07-25T16:44:48+03:00
Происшествия

Житель Тульской области попался на краже велосипеда у пенсионерки

Мужчина причинил потерпевшей ущерб на общую сумму более 4 000 рублей
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Житель п. Теплое попался на краже велосипеда у пенсионерки. Суд признал 41-летнего мужчину виновным совершении преступления.

Ранее судимый житель поселка украл велосипед будучи пьяным. Он увез его и спрятал в гараж своего знакомого.

Своими действиями мужчина причинил потерпевшей ущерб на общую сумму более 4 000 рублей.

В ходе дознания велосипед вернули собственнице. Мужчине суд назначил 300 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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