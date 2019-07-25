Житель Тульской области попался на краже велосипеда у пенсионерки
Мужчина причинил потерпевшей ущерб на общую сумму более 4 000 рублей
Фото: Алексей ФОКИН
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Житель п. Теплое попался на краже велосипеда у пенсионерки. Суд признал 41-летнего мужчину виновным совершении преступления.
Ранее судимый житель поселка украл велосипед будучи пьяным. Он увез его и спрятал в гараж своего знакомого.
Своими действиями мужчина причинил потерпевшей ущерб на общую сумму более 4 000 рублей.
В ходе дознания велосипед вернули собственнице. Мужчине суд назначил 300 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU