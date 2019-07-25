СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-25T16:22:30+03:00

Название улиц в селе необходимо для присвоения почтовой адресации

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Восемь новых улиц появится в тульском селе Алешня. Они будут носить следующие названия: Черемушки, Отрадная, Славная, Рябиновая, Ольховская, Тихая, проезды Отрадный и Славный.

Вопрос одобрили на заседании Тульской городской Думы. С инициативой выступило главное управление администрации города Тулы по Привокзальному округу.

Название улиц в селе необходимо для присвоения почтовой адресации объектам индивидуального жилищного строительства и корректного учета объектов недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU