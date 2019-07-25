После трагедии в поселке Рассвет на детские площадки в Туле начали клеить правила эксплуатации
Очередная наклейка появилась 25 июля
Фото: очевидцы
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В Туле начали клеить правила эксплуатации детских площадок на игровые элементы. Очередная наклейка появилась 25 июля во дворе дома по адресу: Городской переулок, 15.
Ранее в поселке Рассвет закрыли детские площадки. Игровые элементы огородили сигнальной лентой и повесили объявления о запрете их использования.
Напомним, в поселке произошла трагедия. 10-летняя девочка скончалась после падения на нее футбольных ворот. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность". А прокурор Тульской области взял его расследование на особый контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU