Александр Стариков о трагедии в Рассвете: Ворота были изношены, и никому не было до этого дела

СЕГОДНЯ 14:14 2019-07-25T14:43:24+03:00

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Руководитель СУ СК РФ по Тульской области Александр Стариков прокомментировал ход расследования трагедии в поселке Рассвет. 18 июля на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота, через несколько дней она скончалась.

По предварительным данным, площадку построила одна из компаний, а потом передала ее в собственность муниципалитета.

- Появились люди, которые ответственны за её эксплуатацию. На наш взгляд, и эта версия является приоритетной, эти люди выполнили свою работу плохо, а точнее – не выполнили вообще, – цитируют Александра Стариков а "Вести Тула". – Мы провели обыски, выемки документации. Ворота были изношены, и никому не было до этого дела. Губернатор Тульской области поддержал нас в той работе, которую мы проводим, и одобрил самый жесткий подход.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность". А прокурор Тульской области взял его расследование на особый контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU