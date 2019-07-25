Футболисты тульского "Арсенала" сыграют в красной форме с "Нефтчи"
Традиционно матч будет предварять фан-зона
Фото: Арсенал
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Футболисты тульского "Арсенала" сыграют в красной форме с "Нефтчи". Игроки бакинского клуба выйдут на поле в черно-белом.
Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Арсенал» (Тула) - «Нефтчи» (Баку) состоится на Центральном стадионе. Игра начнется 25 июля в 20.00.
Традиционно матч будет предварять фан-зона. Она откроется в 18.00 у красно-желтого мяча на территории Центрального стадиона. Болельщиков ждут конкурсы, викторины, игры в мини-футбол и многое другое.
ИСТОЧНИК KP.RU