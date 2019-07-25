2019-07-25T12:39:04+03:00
Спорт

Футболисты тульского "Арсенала" сыграют в красной форме с "Нефтчи"

Традиционно матч будет предварять фан-зона
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: АрсеналФото: Арсенал
Изменить размер текста:

Футболисты тульского "Арсенала" сыграют в красной форме с "Нефтчи". Игроки бакинского клуба выйдут на поле в черно-белом.

Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Арсенал» (Тула) - «Нефтчи» (Баку) состоится на Центральном стадионе. Игра начнется 25 июля в 20.00.

Традиционно матч будет предварять фан-зона. Она откроется в 18.00 у красно-желтого мяча на территории Центрального стадиона. Болельщиков ждут конкурсы, викторины, игры в мини-футбол и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Восемь новых улиц появится в тульском селе Алешня
После трагедии в поселке Рассвет на детские площадки в Туле начали клеить правила эксплуатации
Александр Стариков о трагедии в Рассвете: Ворота были изношены, и никому не было до этого дела
В Туле к дому должника стянули спецтехнику
В Туле задержали закладчицу с метадоном
Житель Калужской области украл из автомобиля туляка магнитолу, регистратор и навигатор
Туляки жалуются на нашествие змей
«Цифровой двойник» появится у Тулы
Тренер «Нефтчи» о матче с «Арсеналом»: Тульская команда – сильный соперник
В Тульской области «BMW» влетел в ограждение: пострадал четырехлетний мальчик
В Тульской области глава КФХ хранил картофель с нарушениями
В ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб 17-летний молодой человек
Кирилл Комбаров перед игрой с «Нефтчи»: Все футболисты «Арсенала» готовы на 100% выступить
В Туле во время матча «Арсенал» - «Нефтчи» порядок обеспечат росгвардейцы и полицейские
В Туле эвакуировали автохлам с улиц
Погода в Туле 25 июля: дождь и + 22 градуса
В Тульской области положили начало развитию свадебного туризма
Туляк совершил переход по речному маршруту Бунырево - Москва - Бунырево
На аэродроме «Мясново» пройдет фестиваль «Тульское небо»
Ремонт Баташевского моста в Туле: как изменилась схема движения маршрутов общественного транспорта
В Тульской области мать лишили родительских прав за ненадлежащий уход за ребенком
Тульская санавиация за первую неделю работы эвакуировала трех пациентов
На Куликовом поле родился пони: туляки могут выбрать имя для малыша