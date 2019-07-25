В Туле задержали закладчицу с метадоном

СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-25T12:20:01+03:00

При себе у нее нашли 29 свертков с запрещенным веществом

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Полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 30-летнюю жительницу Тулы. Она распространяла наркотики с помощью «закладок».

При себе у тулячки в присутствии понятых нашли 29 свертков с веществом, похожим на наркотик метадон. По предварительным данным, одну «закладку» она уже успела оставить.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Женщине грозит ответственность за незаконный сбыт запрещенных веществ и покушение на него.

ИСТОЧНИК KP.RU