В Туле задержали закладчицу с метадоном
При себе у нее нашли 29 свертков с запрещенным веществом
Фото: УМВД России по Тульской области
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Полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 30-летнюю жительницу Тулы. Она распространяла наркотики с помощью «закладок».
При себе у тулячки в присутствии понятых нашли 29 свертков с веществом, похожим на наркотик метадон. По предварительным данным, одну «закладку» она уже успела оставить.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Женщине грозит ответственность за незаконный сбыт запрещенных веществ и покушение на него.
ИСТОЧНИК KP.RU