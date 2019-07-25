Житель Калужской области украл из автомобиля туляка магнитолу, регистратор и навигатор
В полиции возбуждено возбуждено и расследуется уголовное дело
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34-летний безработный мужчина, зарегистрированный в Калужской области, обокрал автомобиль жителя поселка Ленинский. Его наживой стали магнитола, регистратор и навигатор. Нанесенный ущерб составил 12 900 рублей.
Полицейские задержали подозреваемого в краже. На его счету она не первая. По предварительным данным, ранее судимый мужчина выбирал машины для краж, руководствуясь отсутствием сигнализации. Он повреждал личинки замков, проникал в салоны машин и забирал имущество.
В полиции возбуждено возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU