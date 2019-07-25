СЕГОДНЯ 11:58 2019-07-25T11:58:05+03:00

Родители опасаются отпускать своих детей на прогулку

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Туляки жалуются на нашествие змей. По словам очевидцев, их видели в селе Зайцево. Одну из них - на улице Новоселова. На спине змеи красовались «ромбики».

На соседнем участке жильцы обнаружили две уползающих змеи черного цвета. Другая женщина видела в посадке целый клубок.

Также змей заметили на детской площадке, где гуляют дети. Тулячка рассказала, что обращения в службу спасения, городскую диспетчерскую службу, экзотариум не увенчались никаким результатом, сообщает "Центр 71".

ИСТОЧНИК KP.RU