«Цифровой двойник» появится у Тулы

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-25T11:36:21+03:00

С помощью прототипа реального города можно будет анализировать его реакции на изменения

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В Туле внедрят платформу «Цифровой двойник города». Это прототип реального города для анализа его реакции на возможные изменения и внешние воздействия.

Основные направления работы: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы безопасности. Об этом говорили на брифинге, посвященному внедрению системы «Умный город».

Уже в этом году в Туле появится 8 умных светофоров и 30 остановок с электронными информационными табло. Также заработает система интеллектуального освещения, в историческом центре появится Wi-Fi, установят видеокамеры с возможностью распознавания не только номеров автомобилей, но и лиц прохожих.

В домах туляков устанавливаются умные приборы учета воды и тепловой энергии. В городе уже работает 70 видеодомофонов с возможностью управления со смартфона, оповещения в случае ЧС и связи с экстренными службами. Их число к 2024 году увеличится до 4 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU