Тренер «Нефтчи» о матче с «Арсеналом»: Тульская команда – сильный соперник

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-25T11:18:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Тульская команда – сильный соперник, она в хорошей форме. Об этом заявил тренер «Нефтчи» Роберто Бордин в ходе общения с журналистами в Туле.

- Но мы не должны забывать об ответной игре на своем поле. Постараемся показать свой футбол, забить и не пропустить. Наш клуб с историей, мы хотим добиться результата, - сказал главный тренер команды.

Бордин также отметил, что в техническом и физическом плане у туляков есть преимущество.

- Мы посмотрели его матчи в чемпионате России. Эта команда играет быстро и держит высокий темп. Могу сказать, что в техническом и физическом плане у нашего соперника есть преимущество.

Напомним, игра между тульским «Арсеналом» и бакинским «Нефтчи» состоится 25 июля в 20.00 на Центральном стадионе в Туле. Ответная встреча пройдет 1 августа в Баку.

ИСТОЧНИК KP.RU