В Тульской области «BMW» влетел в ограждение: пострадал четырехлетний мальчик
По предварительной информации, водитель не справился с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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24 июля в 07.45 на 268 км трассы М-4 «Дон» Воловского района произошло ДТП.
37-летний мужчина на автомобиле «BMW X3» наехал на металлическое барьерное ограждение. По предварительной информации, он не справился с управлением.
В результате ДТП пострадал пассажир «BMW», 4-летний мальчик. Он получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.
В момент происшествия ребенок находился на заднем сидении автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве.
ИСТОЧНИК KP.RU