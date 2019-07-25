В Тульской области «BMW» влетел в ограждение: пострадал четырехлетний мальчик

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-25T11:00:13+03:00

По предварительной информации, водитель не справился с управлением

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24 июля в 07.45 на 268 км трассы М-4 «Дон» Воловского района произошло ДТП.

37-летний мужчина на автомобиле «BMW X3» наехал на металлическое барьерное ограждение. По предварительной информации, он не справился с управлением.

В результате ДТП пострадал пассажир «BMW», 4-летний мальчик. Он получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.

В момент происшествия ребенок находился на заднем сидении автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU