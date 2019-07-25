В Тульской области глава КФХ хранил картофель с нарушениями
ИП глава КФХ Аветисян М.Ж. не проводил карантинное фитосанитарное обеззараживание картофелехранилищ и мест складирования импортного семенного и посадочного материала, не представил акт карантинного фитосанитарного обеззараживания в установленной форме.
К таким выводам после проверки пришли сотрудники Управления Россельхознадзора.
Индивидуальный предприниматель также использовал для посадки на площади 215 га семена картофеля собственного производства без определения сортовых и посевных качеств семян.
За выявленные нарушения главу КФХ привлекли к административной ответственности. Ему выданы 2 предписания об устранении нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU