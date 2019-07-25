2019-07-25T11:24:49+03:00
Общество

В Тульской области глава КФХ хранил картофель с нарушениями

Его привлекли к ответственности за нарушения требований фитосанитарного законодательства РФ
Мария ВЛАСОВА
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ИП глава КФХ Аветисян М.Ж. не проводил карантинное фитосанитарное обеззараживание картофелехранилищ и мест складирования импортного семенного и посадочного материала, не представил акт карантинного фитосанитарного обеззараживания в установленной форме.

К таким выводам после проверки пришли сотрудники Управления Россельхознадзора.

Индивидуальный предприниматель также использовал для посадки на площади 215 га семена картофеля собственного производства без определения сортовых и посевных качеств семян.

За выявленные нарушения главу КФХ привлекли к административной ответственности. Ему выданы 2 предписания об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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