2019-07-25T10:41:30+03:00
Происшествия

В ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб 17-летний молодой человек

Еще 3 человек доставили в больницу
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В ДТП на пересечении ул. Кутузова и Волкова в Туле погиб 17-летний молодой человек. Еще 3 человек, находящихся в салоне погибшего, доставили в больницу.

Авария произошла утром 25 июля. В стоявший на светофоре КамАЗ с прицепом на скорости влетел «ВАЗ». Машина получила серьезные повреждения. Она теперь больше похожа на груду металлолома, сообщает "Центр 71".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Цифровой двойник» появится у Тулы
Тренер «Нефтчи» о матче с «Арсеналом»: Тульская команда – сильный соперник
В Тульской области «BMW» влетел в ограждение: пострадал четырехлетний мальчик
В Тульской области глава КФХ хранил картофель с нарушениями
Кирилл Комбаров перед игрой с «Нефтчи»: Все футболисты «Арсенала» готовы на 100% выступить
В Туле во время матча «Арсенал» - «Нефтчи» порядок обеспечат росгвардейцы и полицейские
В Туле эвакуировали автохлам с улиц
Погода в Туле 25 июля: дождь и + 22 градуса
В Тульской области положили начало развитию свадебного туризма
Туляк совершил переход по речному маршруту Бунырево - Москва - Бунырево
На аэродроме «Мясново» пройдет фестиваль «Тульское небо»
Ремонт Баташевского моста в Туле: как изменилась схема движения маршрутов общественного транспорта
В Тульской области мать лишили родительских прав за ненадлежащий уход за ребенком
Тульская санавиация за первую неделю работы эвакуировала трех пациентов
На Куликовом поле родился пони: туляки могут выбрать имя для малыша