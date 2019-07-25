В ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб 17-летний молодой человек

СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-25T10:41:30+03:00

Еще 3 человек доставили в больницу

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В ДТП на пересечении ул. Кутузова и Волкова в Туле погиб 17-летний молодой человек. Еще 3 человек, находящихся в салоне погибшего, доставили в больницу.

Авария произошла утром 25 июля. В стоявший на светофоре КамАЗ с прицепом на скорости влетел «ВАЗ». Машина получила серьезные повреждения. Она теперь больше похожа на груду металлолома, сообщает "Центр 71".

ИСТОЧНИК KP.RU