2019-07-25T10:34:05+03:00
Спорт

Кирилл Комбаров перед игрой с «Нефтчи»: Все футболисты «Арсенала» готовы на 100% выступить

Главный тренер оружейников Игорь Черевченко и капитан команды Кирилл Комбаров ответили на вопросы представителей СМИ
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ПФК «Арсенал»Фото: ПФК «Арсенал»
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Журналисты поинтересовались, как команду настраивает перед игрой капитан. Кирилл Комбаров ответил:

- Я думаю, на такие матчи не нужно настраивать команду. Для Тулы это историческое событие. Думаю, все футболисты понимают меру ответственности и готовы на 100% выступить.

Вопрос прозвучал на пресс-конференции, состоявшейся накануне исторического для Тулы матча Лиги Европы «Арсенал» — «Нефтчи».

На мероприятии Игорь Черевченко также отметил, что уже определился с основным составом на матч, игроки же узнают об этом непосредственно перед игрой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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