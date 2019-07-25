Кирилл Комбаров перед игрой с «Нефтчи»: Все футболисты «Арсенала» готовы на 100% выступить
Главный тренер оружейников Игорь Черевченко и капитан команды Кирилл Комбаров ответили на вопросы представителей СМИ
Фото: ПФК «Арсенал»
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Журналисты поинтересовались, как команду настраивает перед игрой капитан. Кирилл Комбаров ответил:
- Я думаю, на такие матчи не нужно настраивать команду. Для Тулы это историческое событие. Думаю, все футболисты понимают меру ответственности и готовы на 100% выступить.
Вопрос прозвучал на пресс-конференции, состоявшейся накануне исторического для Тулы матча Лиги Европы «Арсенал» — «Нефтчи».
На мероприятии Игорь Черевченко также отметил, что уже определился с основным составом на матч, игроки же узнают об этом непосредственно перед игрой.
ИСТОЧНИК KP.RU