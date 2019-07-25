2019-07-25T10:15:52+03:00
Общество

В Туле во время матча «Арсенал» - «Нефтчи» порядок обеспечат росгвардейцы и полицейские

Стадион обследуют на наличие запрещенных предметов
Мария ВЛАСОВА
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Фото:пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской областиФото:пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области
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В Туле во время матча «Арсенал» - «Нефтчи» порядок обеспечат сотрудники Росгвардии и наряды полиции. Перед началом игры специалисты инженерно-технических групп Росгвардии с помощью специальных средств и служебных собак обследуют стадион на наличие запрещенных предметов.

Напомним, первый матч второго отборочного турнира Лиги Европы: «Арсенал Тула» (Тула) — «Нефтчи» (Азербайджан) состоится на Центральном стадионе 25 июля в 20.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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