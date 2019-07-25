В Туле эвакуировали автохлам с улиц
24 июля в Туле эвакуировали автохлам. С ул. Сундукова убрали автомобиль «Митсубиши Галант» без номеров. Владелец машины не установлен.
Уведомление было размещено на транспортном средстве, а также опубликовано на официальном сайте городской администрации. Однако собственник так и не нашелся.
Автомобиль «Ока» эвакуировали с ул. Мира. Владелец машины установлен, он умер в 2011 году. В наследство на данное движимое имущество родственники не вступали.
Отметим, что с начала года эвакуировали в принудительном порядка 12 автомобилей. Еще более 100 машин владельцы убрали добровольно после получения уведомлений.
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ИСТОЧНИК KP.RU