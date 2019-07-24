2019-07-24T17:59:10+03:00
Общество

В Тульской области положили начало развитию свадебного туризма

В усадьбе дворян Мосоловых ведутся реставрационные работы
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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23 июля тульские молодожены положили начало развитию свадебного туризма в Дубне. В этот день они провели здесь первую свадебную фотосессию. Усадьба Мосоловых включена в число исторических объектов, подлежащих восстановлению в рамках празднования 500-летия Тульского кремля и Засечной черты. С 2018 года, согласно проекту «Русские усадьбы Тульской губернии», в доме дворян уже ведутся реставрационные работы. После реставрации усадьба будет представлять собой музей, совмещенный с конференц-залом.

В здании планируется ЗАГС с большим залом для свадебных церемоний и небольшое кафе для посетителей. Также разработана идея создания на базе усадьбы культурно-делового и туристического центров «Тульский край — колыбель отечественной доменной металлургии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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