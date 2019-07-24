СЕГОДНЯ 17:56 2019-07-24T17:57:03+03:00

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Туляк совершил переход по речному маршруту Бунырево - Москва - Бунырево. Павел Воеводин - член Тульской организации Всероссийского общества спасения на водах (ВОСВОД). Он много лет мечтал самостоятельно дойти по воде на плавсредстве из Тулы до Московского Кремля.

И у него все получилось. Павел отправился в долгожданное путешествие вместе с женой и дочерью на маломерном судне «Нептун-500».

Они стартовали от базы отдыха Бунырево Алексинского района и, пройдя непростой маршрут по извилистым водным дорогам рек Ока и Москва 15 часов пути, с одной ночевкой, дошел до Кремля.

Обратный путь от Москвы до база отдыха Бунырево занял 18 часов, также с одной ночевкой, но и шлюзованием. Всего тульским ВОСВОДовцем пройдено около 675 км, сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU