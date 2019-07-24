На аэродроме «Мясново» пройдет фестиваль «Тульское небо»
27 июля на аэродроме «Мясново» пройдет фестиваль «Тульское небо». Его целью является популяризация авиационных и технических видов спорта.
В программе:
Наземная демонстрация сверхлегких летательных аппаратов (дельталеты, паралеты, автожиры, самолеты, мотопарапланы) и воздухоплавательной техники (аэростаты), различных парашютных систем, авиамоделей;
Соревнования по высшему пилотажу «Русские авиационные гонки» (авиа-шоу пилотажных самолетов вокруг надувных пилонов);
Мастер-класс по дартсу;
Мастер-класс по стрельбе из лука и арбалета;
Мастер-классы от поискового отряда «Лиза Алерт»;
Бесплатный тир;
Выставка мото-техники;
Пробные заезды на учебном автомобиле в закрытом парке;
Выступление музыкальных коллективов Тулы и Тульской области;
Детские мастер-классы и развлечения и многое другое.
ИСТОЧНИК KP.RU