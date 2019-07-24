2019-07-24T17:51:50+03:00
Общество

На аэродроме «Мясново» пройдет фестиваль «Тульское небо»

Гостям мероприятия продемонстрируют сверхлегкие летательные аппараты
Мария ВЛАСОВА
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27 июля на аэродроме «Мясново» пройдет фестиваль «Тульское небо». Его целью является популяризация авиационных и технических видов спорта.

В программе:

Наземная демонстрация сверхлегких летательных аппаратов (дельталеты, паралеты, автожиры, самолеты, мотопарапланы) и воздухоплавательной техники (аэростаты), различных парашютных систем, авиамоделей;

Соревнования по высшему пилотажу «Русские авиационные гонки» (авиа-шоу пилотажных самолетов вокруг надувных пилонов);

Мастер-класс по дартсу;

Мастер-класс по стрельбе из лука и арбалета;

Мастер-классы от поискового отряда «Лиза Алерт»;

Бесплатный тир;

Выставка мото-техники;

Пробные заезды на учебном автомобиле в закрытом парке;

Выступление музыкальных коллективов Тулы и Тульской области;

Детские мастер-классы и развлечения и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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