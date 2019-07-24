Ремонт Баташевского моста в Туле: как изменилась схема движения маршрутов общественного транспорта

СЕГОДНЯ 17:28 2019-07-24T17:28:47+03:00

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В связи с закрытием на ремонтные работы Баташевского моста, изменено движение общественного траспорта. В целях безопасности дорожного движения маршруты представлены в новой схеме. Схема движения автобусов маршрута № 34 «пос. Косая Гора – пос. Октябрьский - Птицефабрика «Тульская» будет временно сокращена до ост. «18-й Проезд» (по ул. Карпова).

Однако по многочисленным просьбам жителей схема движения автобусов маршрута № 34 была продлена до пересечения ул. Карпова/12-й проезд. Временный маршрут проходит по следующим улицам: ул. Комсомольская - ул. М. Горького (п. Косая Гора) - ул. Демешковская - Орловское шоссе - ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Карпова.

Схема движения автобусов маршрута № 23 «Областной диспансер - пос. Горелки» временна сокращена до ост. «Улица Каширская». Временный маршрут движения проходит по следующим улицам: пр-д Марины Расковой - ул. Вилямса - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе.

В связи с сокращением схемы движения автобусов маршрута № 34 «пос. Косая Гора – пос. Октябрьский - Птицефабрика «Тульская».

В целях недопущения ухудшения качества транспортного обслуживания жителей, проживающих на территории «Медвенское», МКП «Тулгорэлектротранс» приняты меры по увеличению количества автобусов маршрута № 12 «Завод РТИ - Птицефабрика «Тульская» на 2 единицы (с 6 единиц до 8 единиц автобусов большого класса, вместимостью более 100 чел.).

В результате интервал движения автобусов маршрута № 12 сократился и составляет 15 минут. Утреннее время отправления с остановки «Птицефабрики «Тульская»: 06:10, 06:25, 06:39, 06:54, 07:09, 07:27, 07:44, 08:01, 08:18, 08:35, 08:53.

Учитывая перераспределение транспортных потоков с ул. Карпова и возросшие автотранспортные потоки по маршруту следования автобусов маршрута № 12, утром и вечером возможны затруднения в движении, которые могут привести к отклонениям в соблюдении расписании движения автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU