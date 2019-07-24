В Тульской области мать лишили родительских прав за ненадлежащий уход за ребенком

СЕГОДНЯ 17:06 2019-07-24T17:09:58+03:00

Ребенка передали отцу в тот же день

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По решению суда Алексинского и Заокского районов Тульской области мать обязана передать своего несовершеннолетнего сына его отцу. Причиной этому послужил ненадлежащий уход за ребенком. Ранее женщина уже была лишена родительских прав на воспитание старшего ребенка, который уже ранее также жил со своим отцом.

Решение суда женщина не исполняла и по месту прописки найти ее не было возможным. В результате исполнительных действий судебным приставам удалось установить место жительства матери. Ребенка передали отцу в тот же день.

ИСТОЧНИК KP.RU