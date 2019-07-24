Тульская санавиация за первую неделю работы эвакуировала трех пациентов

СЕГОДНЯ 16:48 2019-07-24T16:48:53+03:00

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За первую неделю работы санитарная авиация экстренно эвакуировала трех пациентов. Третьим стал мужчина из Плавска, находившийся в тяжелом состоянии в результате аварии. Наземные перевозки были невозможны из-за риска осложнений при транспортировке.

Сейчас пациент находится в отделении интенсивной терапии в Тульской областной клинической больнице. Там ему оказана вся необходимая помощь и проводится подготовка к операции. На поддержание и развитие такого вида медицинской перевозки пациентов власти региона в ближайшие два года планируют направить 120 млн рублей. Для экстренной помощь пострадавшим в распоряжении врачей находится вертолет «Ансат». Его скорость развивается до 275 км/ч, а расстояние, которое может он преодолевать насчитывает порядка 500 км.

Вертолет оснащен мобильной системой для мониторинга состояния пациентов, оборудованием для вентиляции легких, предусмотрена возможность транспортировки даже новорожденных детей. Использование санавиации позволяет сократить время перевозки пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, но и предоставляет возможность более щадящей транспортировки больных, сообщает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU