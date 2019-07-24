2019-07-24T16:25:40+03:00
Дом. Семья

На Куликовом поле родился пони: туляки могут выбрать имя для малыша

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В Конном дворе музея-заповедника «Куликово Поле» в семье пони Принцессы и Буцефала родился мальчик. Его мама - шетлендская пони - живет в музее с 2014 года. Папа – из Парка птиц и животных «Епифаново подворье».

В честь радостного события музей предлагает тулякам выбрать имя для жеребенка. Правила следующие: имя пони должно начинаться с первой буквы имени матери – П и содержать первую букву имени отца – Б. Имя должно быть близко теме Куликова поля и Куликовской битвы.

Варианты в неограниченном количестве принимаются до 31 июля. С 1 по 5 августа сотрудники музея отберут из предложенных вариантов, соответствующих условиям конкурса, 10 лучших. С 6 по 12 августа в социальных сетях пройдет голосование. 13 августа будет оглашено имя лошадки и его автор. Победитель конкурса получит памятные подарки от музея-заповедника «Куликово поле». Голосование осуществляется на официальном фейсбук-аккаунте музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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