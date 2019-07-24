День города теперь может отмечаться в любой день сентября

СЕГОДНЯ 15:24 2019-07-24T15:24:31+03:00

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Сегодня, 24 июля, на очередном заседании Тульской городской Думы рассмотрели вопрос о внесении изменений в Устав муниципального образования город Тула.

В соответствии с Уставом, как и привыкли туляки, День города отмечается ежегодно во вторую субботу сентября. В новой же редакции Устава добавилась возможность вариативности в определении даты празднования.

Теперь пятнадцатый абзац статьи 2 «Официальные символы муниципального образования» излагается следующим образом: «День города Тулы отмечается ежегодно в сентябре. Конкретная дата устанавливается постановлением Главы муниципального образования город Тула».

ИСТОЧНИК KP.RU