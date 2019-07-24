2019-07-24T15:07:33+03:00
Происшествия

В Тульской области водитель ВАЗа оставила без медицинской помощи двоих пассажиров

В отношении женщины возбуждено уголовное дело
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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28 июня этого года 34-летняя женщина, предположительно пребывая в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением ВАЗа, съехала в кювет на газовую трубу. Из пассажиров с ней были 38-летний мужчина и 27-летняя девушка. В результате ДТП они получили серьезные травмы.

Водитель же скрылась с места происшествия. В настоящее время в следственном отделе МО МВД России «Суворовский» расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности».

В ходе расследования выдвинуто предположение о том, что женщина не предприняла никакие меры к вызову медицинской службы и полиции, тем самым оставив двоих людей в опасном для жизни состоянии без оказания всякой помощи, что является правовым нарушением.

Личность и местонахождение преступницы установили полицейские, работавшие на месте ДТП. Подробные детали и обстоятельства происшествия продолжают выясняться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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