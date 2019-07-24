2019-07-24T14:41:37+03:00
Происшествия

Мошенники обманули тулячку на два млн рублей

Деньги женщина отдала под предлогом «оформления документов»
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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В тульский отдел полиции обратилась 58-летняя жительница Тулы с жалобой на то, что мошенники обманом «попросили» у нее более 2 миллионов рублей. Год назад женщина купила БАД, который затем принимала.

После этого с ней связался неизвестный и сказал, что фирма, продававшая товар, обманывала покупателей, и теперь им выплачивается денежная компенсация в размере 13 млн рублей. Только вот получить эту компенсацию можно лишь сделав необходимый пакет документов для страховки, за оформление которого тоже нужно будет заплатить. По словам неизвестного, вся компенсируемая сумма полностью окупит потраченные деньги.

Тулячка, не предупредив родных и знакомых, переводила деньги на указанные реквизиты не менее семи раз. Когда все возможности для переводов закончились, мошенник сказал, что не хватает еще одного пакета документов. Тогда женщина обратилась за помощью к сыну. Молодой человек сразу понял, что за этим скрывается обман и убедил мать обратиться в полицию.

В данный момент в полиции проводится работа по выяснению всех обстоятельств происшествия. По предварительным данным, за получение «компенсации» женщина отдала 2 млн 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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