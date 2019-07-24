СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-24T13:01:21+03:00

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Игроки азербайджанского "Нефтчи" вылетели на матч с тульским "Арсеналом" с задержкой в 5,5 часов. Напомним, матч между командами должен состояться на Центральном стадионе 25 июля в 20.00.

Футболисты должны была вылететь на игру рейсом 05:50 утра по московскому времени. Однако его отменили из-за неисправности самолета. В итоге "Нефтчи" отправился в Москву после 10:00, сообщают РИА Новости.

Отметим, что в среду у «Нефтчи» запланирована открытая тренировка в Туле. Она должна начаться в 17.40.

ИСТОЧНИК KP.RU