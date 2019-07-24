Бригада албанских арбитров рассудит матч Лиги Европы в Туле
Главным судьей поединка выступит рефери FIFA
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Первый матч между тульским «Арсеналом» и бакинским клубом «Нефтчи» пройдет 25 июля на Центральном стадионе города в 20.00.
Главным судьей поединка выступит Энеа Йорги — 34-летний рефери FIFA. В качестве его помощников будут Ридигер Чокай и Илир Тартарай.
Резервный судья — Клайди Кола. Представителями УЕФА выступят Сергей Ильич (Белорусь) и Павел Салий — судья-инспектор из Казахстана.
ИСТОЧНИК KP.RU