2019-07-24T12:44:37+03:00
Спорт

Бригада албанских арбитров рассудит матч Лиги Европы в Туле

Главным судьей поединка выступит рефери FIFA
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Первый матч между тульским «Арсеналом» и бакинским клубом «Нефтчи» пройдет 25 июля на Центральном стадионе города в 20.00.

Главным судьей поединка выступит Энеа Йорги — 34-летний рефери FIFA. В качестве его помощников будут Ридигер Чокай и Илир Тартарай.

Резервный судья — Клайди Кола. Представителями УЕФА выступят Сергей Ильич (Белорусь) и Павел Салий — судья-инспектор из Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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