На трассе в Тульской области лихач на "ГАЗе" зацепил сразу две машины

СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-24T11:35:58+03:00

Мужчина на своей машине двигался на красный свет

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23 июля в 12.40 на 122 км трассы М-2 «Крым» Заокского района произошло ДТП. 66-летний мужчина на автомобиле «ГАЗ 33027» столкнулся с автомобилем «Шкода Фабия», за рулем которого находилась 38-летняя женщина. Автоледи ехала на зеленый свет. Мужчина на своей машине двигался на красный.

После столкновения с иномаркой «ГАЗ» наехал на стоящий автомобиль «Тойота Камри», под управлением 52-летнего мужчины.

В результате ДТП водителя автомобиля «ГАЗ» и пассажира «Шкоды», 15-летнюю девочку, с различными травмами госпитализировали. Автоледи получила медицинскую помощь, после которой ее отпустили. На момент ДТП несовершеннолетняя была пристегнута ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU