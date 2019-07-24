На трассе в Тульской области лихач на "ГАЗе" зацепил сразу две машины
23 июля в 12.40 на 122 км трассы М-2 «Крым» Заокского района произошло ДТП. 66-летний мужчина на автомобиле «ГАЗ 33027» столкнулся с автомобилем «Шкода Фабия», за рулем которого находилась 38-летняя женщина. Автоледи ехала на зеленый свет. Мужчина на своей машине двигался на красный.
После столкновения с иномаркой «ГАЗ» наехал на стоящий автомобиль «Тойота Камри», под управлением 52-летнего мужчины.
В результате ДТП водителя автомобиля «ГАЗ» и пассажира «Шкоды», 15-летнюю девочку, с различными травмами госпитализировали. Автоледи получила медицинскую помощь, после которой ее отпустили. На момент ДТП несовершеннолетняя была пристегнута ремнем безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU