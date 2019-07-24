В Тульской области водитель «ГАЗа» въехал в опору линии электропередачи
После случившегося ему потребовалась помощь медиков
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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23 июля в 01.30 на 135 км дороги М-2 «Крым» Заокского района произошло ДТП. 44-летний мужчина на автомобиле «ГАЗ 33» наехал на опору линии электропередачи.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате ДТП ему потребовалась помощь медиков, затем его отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU