В Тульской области водитель «ГАЗа» въехал в опору линии электропередачи

СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-24T11:27:24+03:00

После случившегося ему потребовалась помощь медиков

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23 июля в 01.30 на 135 км дороги М-2 «Крым» Заокского района произошло ДТП. 44-летний мужчина на автомобиле «ГАЗ 33» наехал на опору линии электропередачи.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате ДТП ему потребовалась помощь медиков, затем его отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU