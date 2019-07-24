2019-07-24T11:27:24+03:00
Происшествия

В Тульской области водитель «ГАЗа» въехал в опору линии электропередачи

После случившегося ему потребовалась помощь медиков
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

23 июля в 01.30 на 135 км дороги М-2 «Крым» Заокского района произошло ДТП. 44-летний мужчина на автомобиле «ГАЗ 33» наехал на опору линии электропередачи.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате ДТП ему потребовалась помощь медиков, затем его отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Игроки азербайджанского "Нефтчи" вылетели на матч с тульским "Арсеналом" с задержкой
Бригада албанских арбитров рассудит матч Лиги Европы в Туле
На трассе в Тульской области лихач на "ГАЗе" зацепил сразу две машины
«РТ Лабс» и «СВАН» создали центр компетенций в сфере информатизации здравоохранения
Грабители отобрали у туляка барсетку и мобильник
В тульском Заречье могут построить новый ФОК с бассейном
Туляки могут внести предложения по празднованию Дня города
На Тульскую область надвигаются грозы
В Тульской области заместителем министра здравоохранения назначили Оксану Дубровину
В Туле ул. Октябрьская встала в пробке
В Тульской области изъяли 13 кг продуктов
В тульском детском саду появилась новая веранда
Александр Ломовицкий может перейти в тульский "Арсенал"
Падение футбольных ворот на девочку: к месту трагедии туляки несут цветы и игрушки
Тульскую городскую больницу №9 ждет капитальный ремонт
В Тульской области ликвидировали два снаряда времен ВОВ