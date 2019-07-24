2019-07-24T10:29:34+03:00
Происшествия

Грабители отобрали у туляка барсетку и мобильник

Общий ущерб составил свыше 30 тысяч рублей
Мария ВЛАСОВА
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Поздней ночью в Пролетарском округе Тулы грабители напали с кулаками на 52-летнего мужчину. Они отобрали у него барсетку. В ней находилось более 30 тысяч рублей. Также их наживой стал мобильный телефон.

Пполицейские в кратчайшие сроки выяснили личности обоих злоумышленников. Ими оказались местные жители. Один из них ранее был судим. Мужчины признались в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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