В тульском Заречье могут построить новый ФОК с бассейном

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-24T09:44:47+03:00

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На территории Зареченского округа Тулы рассматривается возможность строительства нового ФОКа с бассейном. Этот вопрос обсудили в ходе рабочей встречи сотрудники городской администрации и представители потенциального инвестора – липецкой строительной компании.

Также потенциальных инвесторов познакомили с перспективами развития Зареченского округа. В ближайшем будущем здесь построят цех по механическому обезвоживанию осадка на очистных сооружениях. Это позволит решить застарелую проблему. Площадь иловых полей, которые являются источником неприятного запаха, сократится в 17-19 раз. В планах полная реконструкция городских очистных сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU