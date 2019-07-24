В Тульской области заместителем министра здравоохранения назначили Оксану Дубровину
В Тульской области заместителем министра здравоохранения назначили Оксану Дубровину. Она вступила в должность с 23 июля.
Оксана Дубровина займется вопросами организации госзаказа, материально-технического обеспечения деятельности учреждений здравоохранения, достижения целевых показателей социально-экономического развития в сфере здравоохранения, реализации государственной политики в области ОМС.
До назначения Оксана Анатольевна занимала должность заместителя министра - директора департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области. В ее ведении были вопросы регулирования контрактной системы Тульской области и осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.
Напомним, ранее пост заместителя министра здравоохранения Тульской области покинул Владимир Грицаюк. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию и вернулся к врачебной практике.
ИСТОЧНИК KP.RU