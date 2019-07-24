2019-07-24T09:33:42+03:00
Здоровье

В Тульской области заместителем министра здравоохранения назначили Оксану Дубровину

Она вступила в должность с 23 июля
Мария ВЛАСОВА
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Фото: goszakaz.tularegion.ruФото: goszakaz.tularegion.ru
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В Тульской области заместителем министра здравоохранения назначили Оксану Дубровину. Она вступила в должность с 23 июля.

Оксана Дубровина займется вопросами организации госзаказа, материально-технического обеспечения деятельности учреждений здравоохранения, достижения целевых показателей социально-экономического развития в сфере здравоохранения, реализации государственной политики в области ОМС.

До назначения Оксана Анатольевна занимала должность заместителя министра - директора департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области. В ее ведении были вопросы регулирования контрактной системы Тульской области и осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.

Напомним, ранее пост заместителя министра здравоохранения Тульской области покинул Владимир Грицаюк. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию и вернулся к врачебной практике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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