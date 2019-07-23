В Тульской области изъяли 13 кг продуктов

СЕГОДНЯ 17:45 2019-07-23T17:51:53+03:00

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Новомосковский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области провел внеплановую проверку в г. Веневе по адресу ул. Кольцевая, д. 1а. По итогам проверки было возбуждено 3 дела об административных равонарушениях.

В данной организации нашли серьезные нарушения в требованиях хранения и реализации таких продуктов питания, как: дефростированная фасоль (0,8 кг), сухофрукты без маркировочного ярлыка (10 кг).

Также осуществлялась продажа сыра (1,88 кг) и сала (0,74 кг) без четкой информации об их изготовителе. Помимо этого, в специальном помещении для хранения муки было нарушено потолочное покрытие. Итого снято с реализации 13,4 кг пищевой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU