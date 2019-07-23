В тульском детском саду появилась новая веранда
Работы выполнили по программе «Народный бюджет»
Фото: Администрация Тулы
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В детском саду МБОУ ЦО № 17 появилась новая веранда. 23 июля работы по ее обустройству приняла комиссия.
В комиссию вошли родители воспитанников, представители главного управления администрации города по Пролетарскому территориальному округу и подрядной организации. Они осмотрели веранду, оценили качество работ. В ходе обследования у членов комиссии замечаний не возникло, работы приняты.
Отметим, что обустройство веранды выполнили по программе «Народный бюджет».
ИСТОЧНИК KP.RU