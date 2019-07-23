СЕГОДНЯ 16:54 2019-07-23T16:54:36+03:00

Футболиста до конца этого сезона хотят арендовать сразу два клуба, один из которых тульский

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Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий может перейти в тульский "Арсенал". Однако футболиста также видит в своем составе казанский "Рубин". Предполагается, что свой выбор в пользу того или иного клуба игрок сделает на этой неделе.

Сообщается, что ранее генеральный директор «Спартака» Томас Цорн одобрил аренду 21-летнего футболиста в казанский клуб. В «Рубине» Ломовицкого видят в качестве игрока основного состава, сообщает bobsoccer.

В прошлом сезоне футболист принял участие в 24 матчах «Спартака» и сделал 1 голевую передачу. Контракт Ломовицкого со «Спартаком» рассчитан до лета 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU