Падение футбольных ворот на девочку: к месту трагедии туляки несут цветы и игрушки

СЕГОДНЯ 15:30 2019-07-23T15:32:34+03:00

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В поселке Рассвет к месту трагедии туляки несут цветы и игрушки. Жители скорбят вместе с семьей погибшего ребенка.

18 июля незакрепленные футбольные ворота обрушились на 10-летнюю девочку. Несколько дней за ее жизнь боролись столичные медики, однако спасти ребенка не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело. Его расследование держит прокурор Тульской области на особом контроле.

Пока в деле разбираются правоохранители в Рассвете закрыли детские площадки. Игровое оборудование обтянули сигнальной лентой и повесили объявления о запрете их использования.

ИСТОЧНИК KP.RU