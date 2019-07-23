Падение футбольных ворот на девочку: к месту трагедии туляки несут цветы и игрушки
Фото: Алексей ФОКИН
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В поселке Рассвет к месту трагедии туляки несут цветы и игрушки. Жители скорбят вместе с семьей погибшего ребенка.
18 июля незакрепленные футбольные ворота обрушились на 10-летнюю девочку. Несколько дней за ее жизнь боролись столичные медики, однако спасти ребенка не удалось.
Следователи возбудили уголовное дело. Его расследование держит прокурор Тульской области на особом контроле.
Пока в деле разбираются правоохранители в Рассвете закрыли детские площадки. Игровое оборудование обтянули сигнальной лентой и повесили объявления о запрете их использования.
ИСТОЧНИК KP.RU